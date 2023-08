Vítima de estupro ao sair de show em Minas Gerais está 'se recuperando do trauma', diz família

A jovem que foi vítima de estupro após um show no estádio Mineirão está "se medicando e se recuperando do trauma", segundo a família. Os parentes relataram ao portal g1 que as imagens de câmeras de segurança foram cruciais para a identificação do suspeito, visto entrando e saindo do local do crime. O caso ocorreu no último domingo (30) no bairro Santo André, região Noroeste de Belo Horizonte.

"Esse vídeo é um 'divisor de águas'. Mostra ele com ela nas costas entrando no local do crime. E já tínhamos outro em que ele saía do local", disse uma familiar da vítima.

O vídeo foi capturado pela polícia militar, que identificou o suspeito e realizou a prisão em flagrante. Conforme a publicação, um exame de corpo de delito foi realizado no hospital, onde foi constatada a violência sexual. O material genético foi recolhido para perícia.

A jovem foi encaminhada para a Delegacia da Mulher, onde fez denúncia. A família afirma que a vítima não é usuária de drogas e desconfia que ela pode ter sido dopada no show.

"Ela não é usuária de drogas. Bebeu mesmo álcool, porém a gente não descarta que ela tenha sido drogada pelo estado que ela se encontrava desacordada", disse a parente. A família ainda acusou o motorista do aplicativo "99Pop" de abandono de capaz.

De acordo com o Fórum de Belo Horizonte, a audiência de custódia do suspeito está agendada para esta terça-feira (1º), ainda sem horário definido.

Entenda o caso

A mulher tinha ido a um show do cantor Thiaguinho no sábado (29), no Mineirão, mas ingeriu bebidas alcoólicas em excesso. Apesar de estar acompanhada de amigos e colegas de trabalho, foi deixada sozinha dentro de um carro de aplicativo.

A corrida foi pedida por um amigo, pelo celular dela, e o trajeto da viagem foi compartilhado com o irmão da jovem, que estava em casa.

DEIXADA DESACORDADA NA PORTA DE CASA

Quando o motorista chegou ao destino, tentou descer e tocar o interfone do endereço da jovem, mas como ninguém atendeu, ele tirou a mulher do carro. Para isso, contou com a ajuda de um homem que passava na rua, por volta das 3h da manhã. Ele foi visto saindo do local carregando a vítima nas costas.

ENCONTRADA SEMINUA EM CAMPO DE FUTEBOL

Na manhã de domingo, foi encontrada desacordada em um campo de futebol no bairro Santo André. Ela estava com a calça e calcinha abaixadas até o joelho.

Ainda segundo o g1, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegaram ao local após moradores da região ligarem.

Apesar de não sentir dores ou lembrar do ocorrido, foi ao Hospital Odilon Behrens. No local, realizou exames que constataram o abuso sexual.

O homem preso negou o crime e disse que quis levá-la a um lugar seguro. O caso está sendo investigado.