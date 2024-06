Motociclista é salvo de tiros por agenda após sofrer tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Alvejado por criminosos na noite dessa sexta-feira (15) em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, Leandro Araújo de Oliveira pode dizer que nasceu de novo. O motociclista de 38 anos, também sargento da Marinha, foi vítima de uma tentativa de assalto por dois homens em uma moto.

Assustado com a abordagem da dupla, ele tentou voltar na contramão para fugir. Os criminosos, porém, dispararam. O que eles não contavam é que uma agenda e uma bolinha de fisioterapia, dentro da mochila de Leandro, impediram a vítima de ser morta. As informações são do g1.

Foram efetuados dois disparos contra a moto antes que policiais militares chegassem ao local e trocassem tiros contra eles. Na sequência, os bandidos fugiram do local. Ao todo, os policiais dispararam 19 vezes contra a dupla criminosa.

Legenda: No centro, o motociclista Leandro Araújo de Oliveira: "Agradecer a Deus pelo livramento" Foto: Divulgação

O sargento da Marinha estava indo para a casa dos pais, em Realengo, quando sofreu a tentativa de assalto. Ele havia acabado de finalizar o expediente, no Centro do Rio.

"Foi livramento, foi sorte"

Leandro Araújo conta que a ação rápida dos policiais foi fundamental para o caso ter sido resolvido da melhor forma. "Os vagabundos me abordaram, deram os tiros, dois pegaram nas minhas costas e parou na minha agenda. Graças aos militares eles se evadiram”, disse a vítima em um vídeo gravado na porta da delegacia.

Segundo ele, tudo foi questão de sorte. "“Primeiramente gostaria de agradecer a Deus pelo livramento que me foi concedido e depois ao cabo Ferreira e ao cabo Souza. Graças a eles, fui impedido de sofrer um assalto".