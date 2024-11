Morre Rinaldo Seixas, fundador da Igreja Bola de Neve, aos 52 anos

O fundador da Igreja Bola de Neve, Rinaldo Seixas Pereira, também chamado de apóstolo Rina, faleceu neste domingo (17) aos 52 anos. A informação foi confirmada pela instituição religiosa nas redes sociais.

Rinaldo morreu em um acidente de moto no Interior de São Paulo, segundo a Bola de Neve.

"Com profunda dor, informamos o falecimento do Apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da Igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo", diz o comunicado.

A instituição afirmou que Rinaldo deixa 'um legado que jamais será esquecido'. A Bola de Neve está presente em 34 países.

Informações sobre o velório e o sepultamento de Rinaldo serão divulgadas posteriormente.

DENÚNCIA POR VIOLÊNCIA CONTRA EX-ESPOSA

Rinaldo Pereira foi acusado pela ex-esposa, Denise Seixas, de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação.

Em junho, a mulher conseguiu uma medida protetiva contra o pastor. Em um dos momentos relatados, a cantora afirma que o pastor socou seu nariz. Denise ainda disse que não denunciou o marido antes por conta da influência dele.

Nos últimos meses do relacionamento, a cantora gravou uma série de vídeos desmentindo que Rinaldo seria um agressor. No depoimento, ela afirmou que foi obrigada por ele a fazer as gravações para proteger sua imagem e reputação.