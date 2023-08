Morre esposa de Garon Maia, pecuarista vítima de queda de avião com o filho

A engenheira civil Ana Paula Pridonik, de 27 anos, morreu na tarde desta terça-feira (1º), na Santa Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A jovem era a atual esposa do pecuarista Garon Maia e madrasta de Francisco Veronezi Maia, de 11 anos, mortos em uma queda de avião no último sábado (29).

A mulher foi hospitalizada no início da tarde desta terça e morreu às 14h50. A causa da morte não foi divulgada. Conforme o g1, a mulher foi socorrida em casa por familiares.

Legenda: Após morte de marido e enteado, Ana Paula postou homenagem nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula morreu dias após a morte do marido e do enteado na queda de um avião bimotor. Os corpos da criança e do marido de Ana Paula foram sepultados nesta terça-feira (1º), no Cemitério Parque das Primaveras. Colegas de escola do garoto compareceram ao velório e prestaram homenagens a Francisco.

A família Maia comentou sobre a perda de pai e filho por meio das redes sociais. "Sabemos que eles também tocaram a vida de muitas pessoas e, portanto, compartilhamos essa dor com todos que amaram e que hoje também choram sua partida", dizia nota.

Entenda o caso

O pecuarista Garon Maia e seu filho morreram após o avião que viajavam cair em uma região de mata fechada cidade de Vilhena, em Rondônia.

A Força Aérea Brasileira (FAB) investiga o acidente. Amigos do pecuarista dizem que ele estava pilotando a aeronave.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) afirmou que investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII), localizado em Manaus, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência. A equipe passou a coletar dados, preservar indícios e verificar danos causados ao bimotor e à região para a apuração.

Dias antes do acidente, Garon havia postado um vídeo nas redes sociais, em que mostra o menino pilotando uma aeronave. As imagens mostram Garon orientando o filho durante os procedimentos de decolagem.