Moradores registram neve em Santa Catarina no mês de abril; veja vídeos

Moradores de Santa Catarina registraram, na noite dessa quarta-feira (19), imagens de chuva congelada e congelante em Bom Jardim da Serra, na serra catarinense. De acordo com a MetSul, plataforma que divulga informações meteorológicas do Conesul, o fenômeno foi observado a mais de mil metros de altitude, onde há aporte de umidade do oceano, e proporcionou um rápido acúmulo de flocos de neve sobre superfícies, como automóveis.

Segundo o UOL, com informações da Defesa Civil, a queda de temperaturas no estado ocorreu devido à combinação de uma massa de ar polar com a atuação de um ciclone em alto-mar, que traz umidade do oceano para o continente.

O fenômeno fez com que cidades da região de Bom Jardim da Serra registrassem 2ºC na noite de quarta. Nas redes sociais, moradores divulgaram imagens mostrando pequenas pedras de gelo deslizando de casas e acumuladas em carros.

Segundo a MetSul, nesse tipo de situação, as chuvas ocorrem em forma de pancadas e o ar está mais seco perto da superfície, o que permite que a precipitação que deixa a nuvem como neve se mantenha como neve até o chão, mesmo com temperatura mais alta em superfície.

"O evento de neve desta noite é histórico porque ocorre em abril, mês em que é muito pouco comum nevar. O evento mais precoce de neve no Sul do Brasil ocorreu em 17 de abril de 1999, com uma forte massa de ar polar acompanhada de circulação ciclônica", lembrou o portal.

Diferença entre chuva congelada e chuva congelante

Conforme o UOL, com informações da Defesa Civil de Santa Catarina, a chuva congelada, em muitos casos, antecede a precipitação de neve e chega à superfície em estado sólido ao tocar o solo, assumindo a forma de uma pequena pedrinha de gelo, similar a granizo.

Já chuva congelante descongela na atmosfera ao longo do caminho até o chão, congelando novamente ao tocar o solo.