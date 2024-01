Monark tem canais do YouTube removidos por violar regras da plataforma; saiba mais

O YouTube confirmou do jornal O Globo que removeu os canais do influenciador e podcaster Bruno Monteiro Aiub, mais conhecido como Monark. Nessa quinta-feira (4), o próprio criador de conteúdo anunciou a desativação das contas, o que definiu como censura.

Ao jornal, a empresa ligada ao Google detalhou que as contas foram tiradas do ar por violarem as regras de comunidade da plataforma, mas não detalhou quais políticas foram descumpridas.

"Todos os criadores do YouTube precisam seguir nossas Diretrizes de Comunidade e, quando aplicável, nossas Políticas de Monetização. Após cuidadosa análise dos referidos canais, verificamos violações a nossas políticas e por isso os canais foram removidos", informou, em nota, a plataforma.

Após a decisão, Monark divulgou a retirada dos canais, que definiu como sendo "censura", e detalhou que não recebeu justificativa da empresa do porquê teve as contas banidas.

"YouTube acaba de deletar todos meus canais permanente, não bastava banir do Brasil, querem apagar minha existência. [...] O engraçado é que dessa vez sequer me deram alguma justificativa do porquê baniram. Teve um lobby poderoso por trás com certeza", escreveu na rede social X, antigo Twitter.

"A esquerda será censurada, e a culpa será dela mesmo. Lutam e comemoram a censura dos que não gostam, daqueles que mesmo não sendo de esquerda defenderiam até a morte o direito deles se expressarem. Um dia vocês perceberão que eu não sou o verdadeiro inimigo, mas aí já será tarde de mais", completou.

Esta não foi a primeira vez que o podcaster teve as contas no YouTube desativadas. No passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a desativação delas na plataforma, após o profissional disseminar desinformação e atacar o sistema eleitoral.

Em fevereiro de 2022, Monark recebeu críticas e foi demitido do Flow Podcast após defender a existência de um partido nazista no Brasil.