Menina desaparecida é encontrada morta em saco enterrado em casa; pai e irmão são presos

O corpo de Geovana da Costa Martins dos Santos foi encontrado enterrado na casa da família nesta sexta-feira (10), após ter sido dada como desaparecida no dia 20 de maio. A menina de 13 anos estava dentro de um saco preto enterrado no quarto do irmão, em Jacareí, em São Paulo. As informações são do g1.

O pai e o irmão da vítima foram presos, disse a Polícia Civil. O órgão não deu detalhes sobre como ocorreu o envolvimento do irmão de Geovana.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), por sua vez, apontou que o pai da jovem confessou o assassinato. O homem relatou ter estado sob efeito de drogas no momento do crime.

Na tarde desta sexta, os policiais foram ao local e retiraram o corpo da adolescente em um caixão, enquanto moradores e conhecidos acompanhavam o momento. Devido à repercussão do caso, os policiais ainda buscaram evitar tentativas de linchamento.

Desaparecimento

A versão inicial detalhada pelos pais à polícia apontava que a jovem teria saído de manhã para ir visitar uma amiga, mas que não teria voltado ou dado notícias.

Durante dias, familiares e amigos distribuíram cartazes na cidade e em regiões próximas, como São José dos Campos. Em entrevista ao Jornal Vanguarda, o pai se mostrou emocionado com o desaparecimento da filha.

Por conta de contradições no depoimento dos familiares e devido a restos de materiais de construção encontrados em área próxima da casa, a polícia decidiu fazer uma investigação no imóvel. Assim, encontraram o corpo.