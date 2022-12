Maior roda-gigante da América Latina será inaugurada nesta sexta em São Paulo

O público paulista poderá conferir a Roda Rico São Paulo, maior roda-gigante da América Latina, a partir desta sexta-feira (9). Com 91 metros de altura, o brinquedo gigante foi instalado no Parque Cândido Portinari, na Zona Oeste de São Paulo.

Pesando mil toneladas, a estrutura ocupa 4,5 mil m², o que equivale à 3% do espaço total do parque. Pelo tamanho incomum, a roda-gigante atraiu a atenção de diversos curiosos, que já esgotaram os horários próximos ao pôr-do-sol durante os três primeiros dias da atração.

A Roda Rico São Paulo acomoda 336 pessoas por vez, e funciona de terça a domingo, das 9h às 20h, dando uma volta à cada hora.

A estrutura deve atrair entre 600 mil e 1 milhão de visitantes por ano, de acordo com levantamento feito pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo.

SAIBA MAIS DETALHES

Aqueles que quiserem embarcar na aventura, terão que desembolsar de R$ 25 a R$ 79 nos ingressos individuais e de R$ 300 a R$ 420 nas cabines completas, que têm capacidade para 8 pessoas e oferecem bebidas de graça.

Além disso, os 42 compartimentos também têm ar-condicionado, wi-fi, câmeras de monitoramento e iluminação cênica, ainda aceitando transportar animas domésticos de pequeno e médio porte.

Das cabines, o público poderá ter uma visão de 360° da capital paulista, conseguindo visualizar pontos conhecidos como o Pico do Jaraguá e o Parque Vila Lobos.

O equipamento é o quarto a ser construído no Brasil, com estruturas parecidas instaladas nas cidades do Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu (PR), e Balneário Camboriú (SC).