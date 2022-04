Mãe é impedida de entrar em bar com criança em São Paulo

Uma mãe solo disse ter sido impedida de entrar em um bar do Centro de São Paulo, na tarde do último domingo (3), porque estava acompanhada do filho. Marcelle Cerutti relatou via redes socias que chegou ao Miúda Bar, em Santa Cecília, para comemorar o aniversário de uma amiga, mas foi barrada ainda na porta por um funcionário.

"Aparentemente o bar que aceita todo mundo não aceita mães solo com seus filhos. Não era balada, não era noite, era um espaço aberto e eu só ia ficar um pouco", afirmou na publicação.

A fotógrafa chegou ao estabelecimento por volta das 17h portando mochila com roupa de frio, brinquedos, livros e lápis de cor. "Eu já tinha um cenário pintado na minha cabeça em como o espaço poderia receber meu filho".

Legenda: Marcelle Cerutti relatou o impedimento em post nas redes sociais Foto: Reprodução

Marcelle contou que os seguranças não explicaram a proibição da entrada. Ainda assim, ela preferiu não argumentar e retornou para casa se sentindo "desamparada".

"Eu era a única mãe com criança lá, achei melhor ficar quieta, me senti desamparada. Nisso, mandei uma mensagem para a minha amiga, ela foi até a saída, me deu um abraço, ai voltei para casa".

Aviso

Em nota, o Miúda Bar esclareceu que vem informando ao público sobre a proibição de crianças no local.

"Desde dezembro postamos regularmente no Instagram que, para entrar no bar, é preciso apresentar RG/CNH para conferirmos se a pessoa é maior de idade”, alegou.

O estabelecimento comunicou ainda que “algumas decisões são individuais, mas outras, coletivas. Apenas queremos ser verdadeiros e conscientes quando dizemos qual o público que conseguimos atender”.

Para Marcele, no entanto, a resposta do bar era "rasa" e lamentou não haver "nenhum pedido de desculpas" por parte da direção.

"A alimentação? Vocês juram que esse é o argumento? Eu tinha acabado de dar lanche pro meu filho na padaria antes de ir, já sabendo que o cardápio de vocês não serviria pro meu filho”.

