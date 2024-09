Mãe de MC Kevin reclama de pedido de entrevistas após prisão de Deolane Bezerra

Val Nascimento, a mãe de MC Kevin, relatou nas redes sociais que tem sido procurada para dar entrevistas à TV e lamentou a situação, já que acredita que o motivo seja para falar sobre a prisão de Deolane Bezerra. A influenciadora digital, presa na última semana em Recife (PE), era noiva de Kevin quando ele faleceu, em 2021.

Valquíria afirmou que não fala mais com Deolane e não quer se pronunciar sobre o assunto. “Umas três emissoras de TV me procuraram falando que querem me entrevistar para falar sobre o meu trabalho, da vida que vivo hoje. Eu sei que tudo isso é mentira, que é para perguntar sobre o que está acontecendo com Deolane”, iniciou ela, em suas redes sociais.

“Não sei da vida dela, não falo com ela há bastante tempo. A vida é dela, não tenho nada a ver, não quero mal, quero que ela seja feliz. Não tenho nada contra ela, contra a família dela... Pelo contrário, nunca quis o mal de ninguém e não será agora que vou sair falando em rede de televisão falando mal dela. Não tenho nada para falar. Não me liga”, pediu.

MC Kevin morreu após cair de uma varanda de um hotel do Rio de Janeiro. Val, inclusive, pediu que os fãs do artista parem de marcá-la em notícias relacionadas ao filho.

“Fico tentando ocupar a minha mente para não pirar. Faço tratamento, vou ao psicólogo para não entrar em depressão, afinal perdi o Kevin, uma pessoa famosa, que todo o dia estou vendo algo sobre ele na internet. Daí, vocês me marcam nessas notícias e isso mexe com o meu psicológico, eu fico muito mal. Eu perdi o meu filho. Eu queria muito que as pessoas pensassem, sabe. É muito chato isso. Não tenho nada a ver com a vida de ninguém”.