Juiz manda prender delegado que o denunciou por crimes de corrupção; entenda caso

O juiz Jânio Tutomu Takeda, da comarca de Carauari, no Amazonas, determinou a prisão do delegado Regis Cornelius Celeghini Silveira, titular da 65ª Delegacia Interativa de Polícia do município. A prisão ocorreu durante uma inspeção na delegacia. O vídeo do momento foi gravado pelo próprio delegado e repercutiu nas redes sociais.

De acordo com as imagens, em determinado momento, o delegado se dirige ao juiz e diz que o denunciou ao Ministério Público do Amazonas pelo crime de corrupção. "Um dos maiores elementos de corrupção da cidade", afirma Regis. Na sequência, Jânio dá voz de prisão a ele.

De acordo com a CNN Brasil, uma denúncia foi protocolada no Ministério Público acusando o juiz de facilitar a entrada de um telefone em um presídio do Estado. O documento diz ainda que um preso em posse de um celular chegou a depor que prestava "serviços" para o magistrado na casa dele, e, por isso, estava com o aparelho.

Ainda conforme a denúncia no MP, Jânio também teria favorecido e facilitado a fuga de presos de unidades prisionais locais. "O delegado ouviu de diversas pessoas que a cidade vivia um ciclo de violência: havia muitos furtos e roubos porque havia muitos usuários de drogas, os usuários aumentavam porque o tráfico estava descontrolado e o tráfico estava fora de controle porque o juiz da cidade soltava os traficantes em troca de dinheiro", diz um trecho do documento.

A denúncia complementa que a suspeita é de que o magistrado retira "condições mínimas de dignidade dos presos numa estratégia de criar dificuldades para vender facilidades conduzindo os presos a buscarem, em nome da preservação da própria saúde, conseguir decisões favoráveis do judiciário através de corrupção".

Veja também

Investigação

À CNN, a Secretaria da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) afirmou que uma equipe da Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança foi enviada a Carauari nessa quinta-feira (8) para apurar os fatos.