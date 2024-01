Mulher bate carro após ligá-lo em exposição de shopping em Manaus

Uma mulher bateu um carro que estava em exposição no Sumaúma Park Shopping, em Manaus (AM), na noite de quarta-feira (24). A assessoria do shopping confirmou a informação ao Uol.

A mulher é funcionária do estande onde o veículo estava em exposição. Ela ligou o carro e acabou batendo na vitrine de uma loja.

Uma imagem do acidente, publicada nas redes sociais, mostra vários estilhaços de vidro no chão. Ninguém ficou ferido.

"Os devidos procedimentos foram adotados e o shopping seguiu em funcionamento", disse o Sumaúma Park.