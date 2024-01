Coach Pablo Marçal diz que acalmou piloto em pane de helicóptero e vira meme nas redes

Em vídeo publicado nas redes sociais, o coach Pablo Marçal, de 36 anos, alegou ter acalmado um piloto de helicóptero após o motor da aeronave dar pane. Desde a circulação do vídeo, no dia 5 de janeiro, diversos usuários brincaram com o relato, apontando que o empresário aumentou a situação e que mentiu sobre o caso. No X (antigo Twitter), estão criando montagens e memes.

Segundo o empresário, ele percebeu o aviso de pane enquanto estava no banco do co-piloto. Com calma, Pablo teria notificado ao piloto a falha no motor, fingindo tranquilidade para a família.

Depois das brincadeiras questionando a narrativa dele, o empresário publicou um reels no Instagram afirmando que é piloto. Por isso, sabia do assunto: "diferente de você, que não sabe fazer nada". O coach ainda se definiu como um "multitalento" que "veio aqui para governar, não para dar satisfação".

Brincadeiras nas redes sociais

Os usuários passaram a apontar que ele é conhecido por histórias exageradas, como a "técnica" de fingir ter problemas cognitivos para evitar brigas. Um internauta da rede X brincou: "Você sabia? Pablo Marçal construiu o hospital em que nasceu", já que ele sempre se esbanja pelos próprios feitos.

Já um perfil do TikTok publicou: "quando inventaram o dinheiro, Marçal já era agiota de criptomoedas". Um outro usuário do X afirmou: "Você sabia? Em 1969, Neil Armstrong estava com receio da viagem à lua devido a acidentes anteriores. Foi aí que Pablo Marçal chegou em Armstrong e disse: 'calma, eu que fiz os cálculos'. O resto é história".