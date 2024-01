Jovem internada por reação alérgica ao cheirar pimenta tem piora no estado de saúde, diz mãe

Thais Medeiros, a jovem internada por reação alérgica ao cheirar pimenta, teve piora no seu estado de saúde, de acordo com sua mãe. Adriana Medeiros informou que a filha tem muita febre, diarreia e secreções, e ainda falou sobre os momentos angustiantes vivenciados desde o último ano.

“Passamos o dia fazendo exames, colhendo sangue para tentar descobrir o que está causando tudo isso", comentou a mulher, por meio das redes sociais.

Os sintomas, ainda em investigação pelos médicos, começaram a aparecer na última sexta-feira (12). Adriana chegou a desabafar sobre o estado da filha.

"Eu daria a minha vida em troca da sua, trocaria tudo só para ter você de volta ao nosso lado [...] Estou de alma mutilada, coração dilacerado, meus olhos já não tem mais brilho e a minha vida sem sentido, mas continuo pedindo que Deus tenha compaixão e restaure sua vida", relata.

Nova piora

Esta é a segunda piora seguida que Thais Medeiros passa somente em janeiro. No dia 4 de janeiro, ela teve os primeiros picos de febre no ano. Ela também desenvolveu uma bactéria no intestino, conforme a família.

Uma nova vaquinha, por meio do perfil "Razões Para Acreditar", foi iniciada nesse dia pela família da jovem. O objetivo de angariar recursos para o tratamento de Thais. A vaquinha pretende arrecadar R$ 315 mil para ajudar os parentes e o tratamento.