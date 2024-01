Jovem que teve reação alérgica após cheirar pimenta tem piora no quadro de saúde

Thais Medeiros, 26, jovem que teve uma parada cardiorrespiratória após cheirar o conteúdo de um vidro de pimenta em conserva — em um almoço na casa de um namorado — teve uma piora no estado de saúde.

Em um vídeo publicado no Instagram, nessa quinta-feira (4), Adriana, a mãe de Thais, declarou que as últimas semanas foram de muita angústia, pois a jovem começou a apresentar picos de febre. Ela destacou ainda que a moça desenvolveu uma bactéria no intestino.

Veja depoimento da mãe:

A mãe de Thais declarou que o desejo da família é que ela possa ir para casa, ficar perto das duas filhas pequenas e retomar tratamentos de neuromodulação, fonoaudiologia, entre outros. No entanto, as despesas são altas, e o quadro de saúde e a dependência da filha fizeram Adriana se ausentar do trabalho para cuidar da jovem.

Ao mesmo tempo, por meio da página de doações "Razões Para Acreditar", a família da jovem iniciou uma vaquinha com objetivo de angariar recursos para o tratamento de Thais. A vaquinha pretende arrecadar R$ 315 mil para ajudar a família.

Relembre o caso

Em março de 2022, Thais, que é moradora de Goiânia, viajou até Anápolis para visitar o então namorado, ficando hospedada na casa da família dele. Foi no local que, durante um almoço, ela decidiu cheirar uma garrafa de pimenta, que a ex-sogra produzia.

Ao inalar o conteúdo do vidro, a jovem começou a passar mal, tendo uma reação alérgica ao alimento. “Ela não provou, só cheirou. Assim que ela cheirou a pimenta, já falou que estava coçando a garganta. Larguei meu prato e fui atrás dela. Não foram 3 minutos”, relatou Sandra, mãe do ex-namorado de Thaís.

Ela foi levada rapidamente para uma unidade de saúde, mas, devido à gravidade da reação, acabou apresentando danos cerebrais e está em tratamento desde então.