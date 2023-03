Inscrições para o Fies 2023 começam nesta terça (7); veja quem pode se inscrever e como fazer

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2023, do primeiro semestre, iniciam nesta terça-feira (7). O programa, financiado pelo governo federal, paga as mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior.

QUEM PODE SE INSCREVER NO FIES

Para participar, os interessados deverão ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre as edições 2010 e 2022, além de ter conseguido pontuação média, nas cinco avaliações, superior ou igual a 450. Na redação, a nota dos possíveis candidatos também deverá ser superior a 0.

Como o objetivo do Fies é propiciar o ensino superior a estudantes que não possam arcar com os custos da formação, há ainda a exigência de que os interessados possuam renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos.

É importante ressaltar que candidatos que tenham prestado o Enem como “treineiros” não poderão se inscrever no programa federal.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO

Os estudantes terão até sexta-feira (10) para realizar a inscrição no programa, através do site do Fies. Na página, ainda é possível consultar a oferta de vagas dos cursos, e tirar dúvidas sobre os critérios de participação na iniciativa governamental.

A lista de aprovados deverá ser divulgada na próxima quarta (14), de acordo com cronograma do Ministério da Educação. Os inscritos que não forem pré-selecionados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera do programa.

CRONOGRAMA

Inscrições : 07/03 à 10/03

: 07/03 à 10/03 Resultado (pré-selecionados) : 14/03

: 14/03 Complementar inscrição : 15/03 à 17/03

: 15/03 à 17/03 Convocação da lista de espera: 21/03 à 18/05

O que é o Fies

O Fies possibilita, desde 2018, juros zero e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. O financiado começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente.