Resultado do Prouni 2023 é divulgado pelo MEC nesta terça-feira (7); veja como consultar

O Ministério da Educação divulga a relação de aprovados da primeira edição de 2023 do Programa Universidade para Todos (ProUni) nesta terça-feira (7). Os candidatos podem acessar o resultado pelo Portal de Acesso Único do MEC, fazendo login com a conta Gov.br.

Conforme o calendário do programa, os aprovados deverão realizar a comprovação de informações para se matricular até o dia 16 de março.

Já o resultado da segunda chamada do ProUni 2023/1 será divulgado no dia 21 de março. O prazo para comprovação de informações será de 21 a 30 de março.

A lista de espera, voltada para não aprovados que manifestem interesse, ficará aberta dos dias 5 a 6 de abril com resultado marcado para o dia 10 de abril. A comprovação das informações é programada 10 a 19 de abril.

O que é o ProUni

O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo - integrais e parciais (50%) - em instituições particulares de educação superior, para cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

Nesta edição, serão disponibilizadas 288.112 bolsas no total, sendo 209.758 integrais e 78.354 parciais.

Para se inscrever é preciso que o candidato tenha feito uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no caso 2021 ou 2022, e tenha alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas e não tenha tirado zero na redação.

Outras exigências são não ter tirado zero na redação e não ter participado do Enem na condição de treineiro. No caso de o participante ter feito as duas últimas edições do Enem, será considerado aquele com a melhor média de notas.

Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.