Homem recebe Pix de R$ 275 mil por engano e devolve quantia no Mato Grosso

Um homem ficou surpreso no Mato Grosso ao perceber uma mudança repentina no saldo bancário: havia recebido cerca de R$ 275 mil por meio de um Pix na última sexta (1º). Pensando ser uma "pegadinha", ele logo percebeu, no entanto, que o valor foi depositado por engano e começou a busca para devolução da quantia.

Daniel Franco de Oliveira, morador da cidade de Sinop, trabalha como consultor de vendas em uma academia. Com um salário de R$ 1,5 mil, ele revelou em entrevista à TV Globo que já sabia não ser o dono daquele valor em dinheiro.

A ideia de que era uma pegadinha, ele explicou, veio por conta da data. "Eu recebi uma notificação do banco no dia 1° de abril de um Pix com o valor muito alto", disse ele, à TV Centro América, afiliada da TV Globo em Mato Grosso.

Imediatamente, Oliveira procurou uma delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e, de cara, procurou a chefe da empresa onde trabalha para tentar descobrir se a quantia teria vindo de lá.

"Primeiro eu tentei me conter e pensei que talvez não possa ser de verdade, talvez possa ser do banco", disse, que foi informado de que o erro não havia sido da empresa onde trabalha.

Investigação para devolver

Após uma pequena investigação, Oliveira descobriu que o valor veio de uma corretora de grãos da cidade e a própria empresa já tinha detectado um erro na transferência.

A informação foi repassada pelo supervisor comercial da corretora de grãos, Igor Eduardo Marques. Segundo ele, um erro de digitação foi o responsável pelo erro.

"Quando enviamos o comprovante para o fornecedor ele nos disse que estava errado o nome na transferência", pontuou.

Sendo assim, Daniel devolveu a quantia à empresa, que o agradeceu pelo gesto. Como retorno, ele recebeu R$ 3 mil em recompensa, em um gesto simbólico com o dobro do salário que recebe todos os meses.

"Não consigo me imaginar usando um dinheiro que não é meu", contou na entrevista aliviado.

