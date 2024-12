Homem mata namorada por asfixia em Brasília e confessa o crime

Um homem foi preso nesta segunda-feira (16) por matar a namorada por asfixia em um galpão no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Izaquiel Pereira da Silva, de 37 anos, tentou tirar a própria vida após o crime, mas foi impedido e detido. O caso é investigado como feminicídio, segundo o Metrópoles.

De acordo com a PMDF, o suspeito confessou ter matado Keila Cristina Nascimento, também de 37 anos, com quem mantinha um relacionamento havia três meses. O crime ocorreu por volta das 11h, no Trecho 10 do SIA.

Segundo a investigação, Izaquiel teria encontrado mensagens no celular da vítima que indicavam contato com outro homem. A descoberta gerou uma briga, momento em que ele asfixiou Keila. Após o crime, o suspeito foi localizado na passarela do Cruzeiro Novo, onde tentava se suicidar. Ele foi detido e encaminhado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) para atendimento médico.

Keila foi encontrada atrás de um galpão por militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. A morte foi atribuída à asfixia.

Moradora de Valparaíso (GO), no Entorno de Brasília, Keila trabalhava em serviços gerais em uma feira há cerca de 10 meses.