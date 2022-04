Homem é 'atacado' por barata em bar e vídeo viraliza; confira

Um homem foi 'atacado' por uma barata em um bar no Centro Histórico de Porto Alegre, e o video do momento viralizou na internet. Bruno Stracke, de 31 anos, estava conversando com uma amiga, quando percebeu o inseto na roupa. As informações são do G1.

O desenvolvedor mobile estava em uma das mesas do bar, que ficam na calçada, e a ação foi filmada por uma das câmeras de segurança do estabelecimento.

"Quando eu vi, tinha uma barata na minha perna, tentei espantar ela, não vi mais a barata. Minha amiga apontou pro meu ombro e ela estava no meu ombro. Me apavorei, eu tenho nojo. Comecei a surtar, gritar, fazer escândalo, todo mundo do bar riu", disse ele ao G1.

O vídeo do momento foi publicado por Bruno nas redes sociais e o post já conta com mais de 120 mil curtidas nesta quarta-feira (13). "Acabei de sofrer um ataque de uma barata. Estou horrorizado. Traumatizado. Agora vim passar vergonha aqui também", escreveu no Twitter.

"Eu não imaginava que uma barata ia ter tanta repercussão. O problema ali não é o bar, tem um bueiro atrás de mim que está quebrado. O bar é super limpo, eu confio e frequento há anos", disse.

Limpezas periódicas

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) informou ao G1 que limpezas dos bueiros e redes de esgoto são realizadas de forma periódicas e que nas proximidades do bar foram registradas apenas três demandas desse serviço desde o início do ano.

"Quanto à informação de tampa quebrada, o departamento irá programar vistoria no local para providenciar a substituição e orienta que as demandas da população sejam registradas pelo sistema 156 para que possam ser atendidas".