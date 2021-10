Homem de 29 anos morre prensado em brinquedo de parque de diversões no interior de São Paulo

Um homem morreu ao ser prensado contra o chão por um brinquedo de parque de diversões em Itu, interior de São Paulo, no fim da noite dessa quinta-feira (28). William Ribeiro de Oliveira, de 29 anos, teria tirado a grade de proteção do chamado "Superman", ficado em pé e caído no chão, segundo alega o proprietário da atração.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a informação repassada em depoimento é que a grade de segurança do brinquedo foi aberta quando ele ainda estava em funcionamento.

A Pasta complementou que o operador da atração interrompeu para evitar um acidente. Neste momento, o homem caiu e foi esmagado pela estrutura. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Outras cinco pessoas que desceram do brinqueado para ajudar a vítima também tiveram ferimentos. A Políca Militar disse que o grupo foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros a uma unidade hospitalar.

Investigação

O operador de empilhadeira e o dono do parque prestaram depoimento em uma delegacia. A Polícia Civil comunicou que vai juntar as versões deles com os detalhes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) para identificar o que provocou o incidente. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal.

"O erro não foi do brinquedo. O pessoal deu uma olhada no equipamento e viu que está tudo ok. Infelizmente, o rapaz foi andar de forma incorreta, querer ficar em pé, não sei se foi para tirar selfie, eu não sei dizer exatamente, mas ele foi orientado a sentar. Ele sentou e, depois, quando o equipamento rodou novamente, ele ficou em pé, caiu no chão. Aí o equipamento freou rapidamente, mas não foi o suficiente para poder parar e 'catou' ele", alegou o dono do empreendimento à TV Tem, afiliada da Rede Globo.