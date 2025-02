Fevereiro tem feriado? Confira as datas comemorativas do novo mês

Fevereiro chega com diversas expectativas sobre as datas comemorativas no calendário brasileiro. Apesar do segundo mês do ano ser associado ao Carnaval, em 2025, a festividade só vai ser celebrada em março. Com isso, fevereiro não terá feriados neste ano, segundo o calendário nacional e os estaduais.

Ainda assim, este mês possui diversas datas comemorativas com homenagens a eventos importantes e profissões de destaque. Por exemplo: em alguns países, como os Estados Unidos, o dia 14 de fevereiro é utilizado para comemorar o Dia dos Namorados.

Já no Brasil, temos exemplos diversos. Há o Dia da Amizade (14 de fevereiro), Dia do Repórter (16 de fevereiro) e o Dia da Promulgação da primeira Constituição da República do Brasil, em 1891 (24 de fevereiro).

Veja abaixo as datas comemorativas de fevereiro

1º de fevereiro: Dia do Publicitário

2 de fevereiro Dia do Agente Fiscal Dia de Nossa Senhora dos Navegantes

5 de fevereiro: Dia do Datiloscopista

7 de fevereiro: Dia do Gráfico

9 de fevereiro: Dia do Zelador Dia do Frevo (Ritmo Pernambucano)

10 de fevereiro: Dia do Atleta Profissional

11 de fevereiro: Dia da Criação da Casa da Moeda do Brasil Dia Mundial do Enfermo

14 de fevereiro: Dia da Amizade

16 de fevereiro: Dia do Repórter

17 de fevereiro: Dia Mundial do Gato

19 de fevereiro: Dia do Desportista

21 de fevereiro: Dia da Conquista de Monte Castelo (1945)

23 de fevereiro: Dia do Rotaryano

24 de fevereiro: Promulgação da primeira Constituição da República do Brasil (1891)

25 de fevereiro: Dia da criação do Ministério das Comunicações

26 de fevereiro: Dia do Comediante

27 de fevereiro: Dia do Agente Fiscal da Receita Federal

