Empresário é sequestrado após acidente em Curitiba e resgatado em Santa Catarina

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou um homem de 58 anos vítima de um sequestro na noite da última terça-feira (17) em Curitiba. Ele foi localizado na tarde desta quarta-feira (18) no município de Monte Castelo, em Santa Catarina. Um dos autores do crime foi preso.

Segundo o portal g1, a vítima é um empresário que foi abordado após sofrer uma colisão de trânsito. A Polícia Civil disse que o homem foi levado em seu próprio veículo.

"A situação foi notada por um popular, que desconfiou e informou a polícia sobre um possível roubo. As investigações tiveram início pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, que iniciou diligências para identificar a vítima e o veículo que teria sido levado", afirmou o delegado da PCPR Fernando Zamoner.

O carro da vítima foi localizado incendiado, ainda durante a noite, no bairro Boqueirão. O veículo utilizado pelos criminosos também foi encontrado em outro ponto da cidade.

Segundo o delegado da PCPR Thiago Teixeira, a equipe de investigação identificou que, na manhã de quarta, a vítima havia entrado em contato com sua instituição bancária.

"Os contatos foram feitos com o objetivo de realizar uma transferência de alto valor, o que indicou se tratar de uma situação de extorsão mediante sequestro. Por isso, o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial da PCPR foi acionado para atuar no caso", contou.

Resgate após perseguição

Com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a PCPR localizou a vítima em poder dos criminosos, após interceptar o veículo em que estavam em uma rodovia federal que passa pelo território catarinense.

Ao tentarem fugir da abordagem, os criminosos colidiram o veículo e fugiram para uma região de mata às margens da rodovia. O empresário foi resgatado sem ferimentos e as transferências bancárias não chegaram a se concretizar, segundo a polícia.

Buscas foram realizadas com apoio da PRF e das polícias Civil e Militar de Santa Catarina, e um dos autores do crime foi localizado e preso. As investigações continuam a fim de esclarecer os fatos e localizar os demais envolvidos.