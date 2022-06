Duas pessoas morrem em grave acidente com diversos veículos em Belo Horizonte

Um caminhão desgovernado causou um acidente com vários carros na região oeste de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (10). As informações são do portal Metrópoles.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência no local. A colisão deixou dois mortos e pelo menos três feridos.

Imagens nas redes sociais

A gravidade do acidente, registrado no quilômetro 538 do Anel Rodoviário, foi registrado por quem passava pelo local e logo começou a ser compartilhado nas redes sociais.

Por volta das 19h30, havia lentidão de cerca de 3km próximo ao local do acidente.