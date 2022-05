Dia do Gari: veja mensagens para homenagear os profissionais e como surgiu a data

Nesta segunda-feira (16) comemora-se o Dia do Gari. Profissionais dedicados, quando recebem os recursos necessários, eles são os responsáveis por deixar nossa cidade limpa.

A data também tem o objetivo de homenagear os profissionais responsáveis em manter as ruas, praças e praias limpas de todo o lixo gerado naturalmente ou por ação do ser humano.

O termo gari surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gary, que ficou conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976.

Confira Homenagens ao Dia do Gari

"Data para abolir o menosprezo àqueles que tornam nosso convívio com a cidade mais belo. No dia 16 de maio dedicamos nosso carinho aos garis que nos fazem mais civilizados, apesar de nossa falta de decoro ao jogar lixo na rua."

"Alô, gari, espero que você tenha orgulho do seu ofício. Pois nós temos! Se não te pagam o reconhecimento ou te agradecem pela sua função, veja só, hoje é seu dia! Parabéns pelo dia 16 de maio, o dia do gari."

"Vai na praia, nos morros, nas ruas e vielas. Ele está lá limpando o nosso lixo. Para valorizar e comemorar, existe o dia 16 de maio. Uma homenagem aos garis, parabéns!"

"Tenho inveja das crianças, que olham esse carro gigante, conduzido e levado por braços tão fortes, e sabem valorizar. Aplaudem, alegram-se e dão tchau a esses profissionais maravilhosos. Feliz dia do gari neste 16 de maio."

"Não é obrigação dele pegar sua sujeira. Ele está lá para manter uma cidade organizada e limpa. Não para ser aquele que se curva para atender você. Dê mais valor ao gari, hoje é o dia dele. Viva o 16 de maio."

"O gari é aquele que acompanha de perto o quanto desperdiçamos. Verificando o que é jogado fora, mas daria para aproveitar. Mais respeito com eles e mais atenção nos seus atos. Ajude no trabalho deles, eles merecem. Feliz dia do gari neste 16 de maio."

"É madrugando que ele exerce seu trabalho. E quanto trabalho! Precisa de braços fortes para aguentar e muita paciência com nossa negligência. Parabéns ao gari pelo seu dia. Feliz 16 de maio."

"Muitos não entendem que esse é seu sustento, seu trabalho, seu orgulho. Ser gari não deve ser motivo de vergonha. É preciso valorizar e respeitar, facilitando o seu trabalho. Hoje, 16 de maio e todos os dias, um parabéns aos garis."

"Não se trata de varrer ruas, calçadas, limpar porta das casas, recolher lixo (que a gente insiste em sujar). Se trata de um trabalho honesto, um meio para um fim. A nossa necessidade de viver em um local habitável e limpo. É para todos, viva o gari. Feliz dia 16 de maio."