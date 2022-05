Criminoso pede desculpa para vítima após golpe em pousada: 'não deseja meu mal'

O consultor de sistema Rafael Ferreira da Costa, de 32 anos, caiu em um golpe, perdeu R$ 800 e ainda recebeu um pedido de "desculpa de verdade" do criminoso. A vítima fez um pix para se hospedar na Pousada Santa Vila, localizada na Serra do Cipó, na Região Central de Minas Gerais.

No último fim de semana, ele chegou a ir para o local, mas a viagem de mais de 100 km foi em vão.

"Entrei em contato na sexta no período da tarde pelo WhatsApp, fiz o depósito e fui para a pousada. Cheguei lá à noite, chamei no portão e ninguém atendeu", disse a vítima em entrevista ao portal g1.

Foto: Reprodução

Rafael também tentou falar com a administração da pousada por mensagem no Instagram e questionou se era um golpe. "Arrumei outro lugar para dormir e, no sábado de manhã, voltei à pousada. Os donos disseram que não poderiam fazer nada", afirmou.

Denúncias

Ainda de acordo com o portal, ao menos 14 denúncias foram registradas em boletim de ocorrência sobre o golpe envolvendo a pousada Santa Vila, informou a Polícia Civil. A promessa do golpista era de suítes com hidromassagem, algumas equipadas com cozinha, churrasqueira portátil e deck com espreguiçadeiras.

As diárias variavam a partir de R$ 250, com café da manhã, almoço e jantar inclusos.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil