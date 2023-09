Clínica clandestina com pessoas em cárcere é desativada após bilhete de socorro: 'dopando todos'

Uma clínica clandestina foi descoberta com 19 pessoas mantidas em situação de cárcere privado na cidade de Viamão, no interior do Rio Grande do Sul nessa quinta-feira (31). A Polícia Civil deflagrou uma ação junto às Secretarias de Saúde e de Assistência Social após um dos pacientes conseguir jogar um bilhete com pedidos de socorro.

"Socorro. Liga para a polícia. Tem gente presa aqui. Maus tratos", dizia um papel. Outro tinha escrito: "chama a polícia, a vigilância sanitária. Estamos presos, com fome. Mal tratados. Tem gente velha cadeirante, sem ligação para a família, sem remédio. Dopando todos. Clínica clandestina. Ajuda".

Três pessoas foram presas em flagrante e responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e cárcere privado. Os pacientes, segundo a Polícia Civil informaram "não desejar estar no estabelecimento e que foram levados amarrados para o local contra a vontade".

Eles eram dopados com medicamentos e sofriam agressões e maus tratos. "Durante a realização da ação, foram encontrados pela equipe de saúde diversos medicamentos proscritos pela Portaria 344/98 da ANVISA, os quais não possuíam prescrição médica ou procedência. A conduta é equiparada ao tráfico de entorpecentes, sendo os investigados presos em flagrante", afirmou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em nota.