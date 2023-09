Suzane von Richthofen está grávida de uma menina, diz biógrafo

O escritor Ulisses Campbell, que assina a biografia “Suzane: Assassina e Manipuladora”, afirmou que Suzane von Richthofen está grávida de 14 semanas de uma menina. A criança se chamará Isabela.

A informação, publicada pelo portal de Léo Dias e confirmada pelo jornal O Globo, foi repassada ao biógrafo por pessoas próximas a Suzane e a família do pai da criança.

Ainda conforme Ulisses, o bebê é fruto do relacionamento de Suzane com um médico, de nome Felipe Zecchini. Eles se conheceram pelo Instagram e passaram a morar juntos na casa dele, em Bragança Paulista, em São Paulo. “A assassina tem chocado a pacata população local ao fazer caminhadas matinais na calçada do lago Taboão, um ponto turístico do município”, disse o autor.

Há quatro meses, Suzane cumpre pena em regime aberto. Ela foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, em 2002.