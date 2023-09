Personal trainer morre em acidente envolvendo carro conduzido por blogueira, em Manaus

O personal trainer Talis Roque da Silva, de 31 anos, morreu, na manhã dessa quinta-feira (31), após a moto em que estava ser atingida pelo carro conduzido pela blogueira Rosa Tavares, de 25 anos. O acidente aconteceu por volta das 11h20, no bairro Nossa Senhora das Graças, na cidade de Manaus. As informações são do G1.

Rosa, que estava dirigindo um Volkswagen Taos, tentou fazer uma conversão, para entrar em outra rua, quando foi surpreendida pela motocicleta do personal, que colidiu no lado esquerdo do carro. Com o impacto, Talis foi arremessado.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Conforme a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) vai investigar o caso.

PARADA CARDÍACA

Após o acidente, Talis sofreu uma parada cardíaca, foi socorrido e chegou a ser reanimado, porém, não resistiu após outra parada cardíaca.

Ainda durante a quinta-feira, a blogueira divulgou um texto em uma rede social lamentando o ocorrido e atribuindo o acidente a uma “grande fatalidade”. “Eu não estou com capacidade nenhuma para nada neste momento. O que ocorreu hoje foi uma grande fatalidade. Só Deus e meus familiares sabem como está meu coração”, postou Rosa Tavares.

Rosa também disse ter prestado socorro ao personal. “Assim como estou prestando socorro necessário à família da vítima”, disse.