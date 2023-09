Explosão de caldeira em metalúrgica deixa mortos e feridos em Cabreúva, SP

Explosão da caldeira de uma metalúrgica deixou dois mortos e dezenas de funcionários feridos, na manhã desta sexta-feira (1º), em Cabreúva, no interior de São Paulo. Conforme informado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), alguns dos colaboradores estão em estado grave.

Socorridas por equipes de resgate, as vítimas foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para a Santa Casa de Cabreúva, de acordo com informações da TV TEM. Os socorristas calculam que o número de feridos pode chegar a 50.

Nas redes sociais, Tarcísio de Freitas afirmou que 10 trabalhadores estão em estado grave. “Informação inicial é que 10 vítimas graves já foram socorridas devido à explosão de um forno de derretimento de alumínio”, informou ele.

A operação de resgate contou com profissionais do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, além do auxílio de dois helicópteros Águia, da Polícia Militar. Equipes de resgate de toda a região de Jundiaí também foram deslocadas para atender a ocorrência.

Além dos funcionários, o acidente afetou a fábrica, que teve a maior parte da estrutura completamente destruída.

Ainda não se sabe o que provocou a explosão, mas ela teria sido tão forte que, de acordo com moradores da região, teria sido sentida em um raio de cinco quilômetros do endereço da empresa.