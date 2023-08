Prova de concurso para PM no RJ é anulada por suspeita de fraude; nova data será marcada

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), solicitou a anulação da primeira fase do concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro (RJ). A medida foi tomada após denúncias de fraude na prova realizada no último domingo (27) — quando 20 candidatos foram presos. As informações são do G1.

Conforme o portal de notícias da TV Globo, os candidatos terão de fazer outro exame objetivo. A data da nova prova ainda será anunciada.

Claudio Castro (PL) Governador do RJ Contratamos uma empresa para realizar um concurso e o que vimos no último fim de semana é inadmissível. Diante do que foi amplamente mostrado nas redes sociais, e em respeito aos candidatos que agiram corretamente, não me resta alternativa que não seja cancelar a prova objetiva

Instituição notificada

O Governo do Estado abriu uma sindicância para apurar falhas durante a aplicação da prova, além de ter notificado o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) — responsável pelo concurso.

Esse foi o concurso da PM do Rio que teve o maior número de inscritos: quase 120 mil pessoas para 2 mil vagas.

Os exames foram aplicados em mais de 120 locais da Região Metropolitana do Rio. Os candidatos tiveram que responder a 50 questões de áreas como Português e Direito Penal.

Prisões

Ao todo, 19 mandados de prisão foram cumpridos por crimes como roubo, deserção e receptação.

Um ex-cabo da PM, que foi expulso da corporação, foi preso em flagrante por falsidade ideológica e tentativa de fraude a concurso. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra um vigilante em 2016. A defesa disse que vai recorrer.