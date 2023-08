Família de influenciadora morta em Gramado agradece ajuda com translado: '11 dias angustiantes'

Familiares de Larissa Borges foram às redes sociais agradecer a ajuda que receberam entre a internação e o enterro da influenciadora, que morreu na última segunda-feira (28), após sofrer uma parada cardíaca em uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul, no último dia 20 de agosto, e passar uma semana internada em estado grave.

Larissa foi enterrada em Santa Rosa de Goiás, nessa terça-feira (29). Ela tinha 24 mil seguidores no Instagram e usava a rede para compartilhar com seguidores sua rotina de hábitos saudáveis, atividades físicas, festas e viagens.

"Após 11 dias angustiantes, Larissa está descansando em Santa Rosa de Goiás. A todos que nos ajudaram a realizar esse velório, a transportar seu corpo, aos médicos", escreveram os familiares Waldson Almeida, Ângelo Almeida e Daniel Almeida nos 'Stories' do perfil da influenciadora.

Namorado lamentou morte

O namorado de Larissa, Eduardo Moreira, usou suas redes sociais para homenagear a companheira. "Vai em paz, minha gatinha", escreveu ele, que é profissional de Educação Física.

Na publicação, Eduardo compartilhou fotos de diversos momentos ao lado da namorada. "Nem sei como vai ser daqui para frente sem você", acrescentou.