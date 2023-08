Suspeito do caso de jovem morta na Rocinha é espancado após o crime

Gabriel de Oliveira Leal, de 22 anos, suspeito da morte da jovem Jenifer Carvalho Paes, foi espancado na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, e prestou depoimento com vários ferimentos e os dois braços quebrados.

De acordo com informações do portal g1, a Polícia Civil não descarta feminicídio nem suicídio no caso de Jenifer, encontrada morta com um tiro no peito e marcas de agressões.

Após prestar depoimento, Gabriel foi liberado pela delegada Flávia Goes Monteiro Romero de Barros. A arma utilizada no disparo foi encaminhada para a perícia. O suspeito alega que a arma era dele e era "usada para se defender".

A família da vítima acusa Gabriel pelo crime. Informações de pessoas próximas afirmam que o casal morava junto na comunidade e o relacionamento, que tinha cerca de 10 meses, era marcado por ciúmes.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz confirmou que houve uma briga, mas negou que tenha assassinado a companheira.

“O namorado da vítima foi ouvido e passou pelo exame residuográfico. Aguardamos o resultado dos laudos e realizamos diligências para esclarecer todos os fatos. Não descartamos nenhuma linha de investigação”, disse a delegada.

Gabriel de Oliveira tem várias passagens pela polícia como menor infrator, inclusive por tráfico de drogas.

AVÓ RELATA AGRESSÕES

Em entrevista ao g1, a avó de Jenifer, Thania Leandro Paes, afirmou que o principal suspeito do crime teria ligado para a mãe da jovem. "Vai buscar tua filha que ela tá morta", teria dito o homem.

"Ela era uma menina bonita, trabalhadora, estudiosa. Eu criei ela até os 12 anos. Ele espancava ela, batia nela, mas a gente não sabia de nada! A última vez que ela falou com o pai foi para pedir dinheiro dizendo que estava passando fome", afirmou a avó.

Conforme ela, a perícia do IML aponta que Jenifer entrou em luta corporal antes da morte. "Eu nem sei mais o que estou sentindo. Só queria justiça. Ele ainda tentou botar culpa nela dizendo que ela se matou, mas foi ele que matou! Ele já batia nela", comentou a avó.

Além disso, Thania apontou que relatos de pessoas próximas da jovem apontam que o namorado estaria mantendo a jovem em cárcere privado, com agressões frequentes contra ela.