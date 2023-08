Jovem é encontrada morta na Rocinha, no RJ; avó diz que vítima era mantida em cárcere pelo namorado

Uma jovem de 19 anos, identificada como Jenifer Carvalho Paes, foi morta na última segunda-feira (28) na Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com um tiro no peito. Investigações da polícia apuram se a moça foi vítima do crime de feminicídio.

Segundo informações do portal g1, o corpo foi encontrado logo após uma amiga desconfiar do sumiço de Jenifer e mandar mensagens aos pais da jovem. O sepultamento ocorreu no Cemitério de Inhaúma, na tarde dessa terça-feira (29).

Os pais de Jenifer apontam o namorado como o principal suspeito. Informações de pessoas próximas afirmam que o casal morava junto na comunidade e o relacionamento, que tinha cerca de 10 meses, era marcado por ciúmes.

O término entre os dois, inclusive, havia ocorrido recentemente, mas logo o casal reatou por insistência do namorado. Familiares relatam que o crime pode ter ocorrido após uma nova briga por ciúmes.

O namorado não foi localizado para prestar esclarecimentos. Conforme a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar a autoria do crime.

Avó relata agressões

Em entrevista ao g1, a avó de Jenifer, Thania Leandro Paes, afirmou que o principal suspeito do crime teria ligado para a mãe da jovem. "Vai buscar tua filha que ela tá morta", teria dito o homem.

"Ela era uma menina bonita, trabalhadora, estudiosa. Eu criei ela até os 12 anos. Ele espancava ela, batia nela, mas a gente não sabia de nada! A última vez que ela falou com o pai foi para pedir dinheiro dizendo que estava passando fome", afirmou a avó.

Segundo ela, a perícia do IML aponta que Jenifer entrou em luta corporal antes da morte. "Eu nem sei mais o que estou sentindo. Só queria justiça. Ele ainda tentou botar culpa nela dizendo que ela se matou, mas foi ele que matou! Ele já batia nela", comentou a avó.

Além disso, Thania apontou que relatos de pessoas próximas da jovem apontam que o namorado estaria mantendo a jovem em cárcere privado, com agressões frequentes contra ela.