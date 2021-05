China vai liberar insumos para Brasil produzir 16,6 milhões de doses de vacinas contra a Covid

A China vai liberar para o Brasil novos lotes de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção de vacinas contra a Covid-19, disse o embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming, em conversa com governadores nesta quinta-feira (20).

A remessa de insumos será suficiente para produzir 16,6 milhões de doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Segundo o diplomata em publicação no twitter, os insumos chegarão ao Brasil nos próximos dias.

Durante a reunião, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), solicitou ajuda para evitar atrasos na liberação de lotes do IFA para a produção da vacina Coronavac, do Instituto Butantan.

Legenda: Os governadores de São Paulo, Amapá, Maranhão e Piauí participaram da teleconferência com embaixador chinês Foto: Reprodução Twitter

Wanming afirmou que seu país não colocará "obstáculos políticos" nessa liberação. "A China vai continuar a fornecer insumos para o Brasil e não vamos colocar obstáculos políticos, nem tratamento diferenciado na liberação de insumos para a Coronavac ou para a vacina AstraZeneca. Desejamos o máximo de esforço", disse.

Na quarta-feira (19), o diretor do Butantan, Dimas Covas, confirmou a chegada de 3 mil litros do insumo na próxima semana durante entrevista coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Os governadores do Amapá, Waldez Góes (PDT); Maranhão, Flávio Dino (PCdoB); e Piauí, Wellington Dias (PT), que coordena a temática vacinas no Fórum de Governadores, também participaram da teleconferência com embaixador chinês.

Doria propôs, ainda, que a compra de vacinas chinesas que estão em aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) seja mediada pelo Fórum, em vez do Ministério da Saúde - que tem contrato com o Instituto Butantan para a entrega de 100 milhões de doses da Coronavac, das quais 47,21 milhões já foram disponibilizadas.