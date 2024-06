Caso Isis: desaparecimento de jovem grávida completa três semanas; veja o que se sabe até agora

O desaparecimento de Isis Victoria Mizerski, de 17 anos, que está grávida, completou três semanas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná. Nesta quinta-feira (27), o advogado que representa a família da jovem, Claudio Dalledone, concedeu uma entrevista coletiva e deu atualizações sobre o caso. As informações são do g1.

Ele informou que o escritório de advocacia irá abrir uma investigação paralela para apurar o paradeiro de Isis.

"Num primeiro momento precisamos saber se ela está viva ou morta. A partir disso que se desenvolvem caminhos para o processo", disse. "Os familiares acordam com a esperança de encontrar ela viva e adormecem com o sentimento dessa menina estar morta. A família está num turbilhão emocional muito grande", acrescentou.

"Precisamos de prova, de vida, ou prova de que ela está morta. Vamos integrar o nosso núcleo de inteligência do escritório, cruzar dados e fazer uma profunda pesquisa, sem invadir a esfera de atuação da polícia. Vamos auxiliar", ressaltou.

O tio da jovem, Rodrigo Mizerski, também participou da coletiva. Segundo ele, a família acredita que o vigilante Marcos Vagner de Souza tem envolvimento no desaparecimento de Isis. O suspeito foi preso no dia 17 de junho.

O delegado Jonas Avelar, responsável pelo caso, informou que aguarda resultado de perícias, diligências e testemunhas para interrogar o vigilante novamente. Na quarta-feira (26), ele revelou que a polícia suspeita que outras pessoas estão envolvidas no desaparecimento, mas não deu mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

ENTENDA O CASO

Isis Victoria Mizerski, moradora de Tibagi (PR), está desaparecida desde o dia 6 de junho. Segundo as investigações, no início da noite do dia 6, quando desapareceu, Isis chegou a enviar uma mensagem com a localização dela para a família.

A Polícia diz que essa mensagem foi apagada pouco depois pelo celular da adolescente. Na sequência, o aparelho foi desligado. Segundo o delegado Jonas Avelar, responsável pelo caso, o vigilante Marcos Vagner de Souza é suspeito pelo desaparecimento.

O delegado do caso revelou que Marcos Vagner já teve um envolvimento amoroso com Isis e, no dia do sumiço, os dois marcaram um encontro. Ele é apontado como pai do bebê que Isis espera.

Na sexta-feira (14), a Justiça aceitou o pedido de prisão contra Marcos, porém, a Polícia não conseguiu localizá-lo. Por isso, o vigilante passou a ser considerado foragido.

O vigilante chegou a prestar depoimento e foi alvo de mandados de busca e apreensão. A polícia apreendeu celulares, um carro, computadores, uma arma registrada e carregadores de munição. Ele foi preso no dia 17 de junho e segue detido desde então.