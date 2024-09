Caso Igor Peretto: esposa de empresário se entrega a polícia e é presa; cunhado segue foragido

A esposa de Igor Peretto, assassinado a facadas em Praia Grande, no litoral de São Paulo, se entregou à polícia nessa sexta-feira (6) e foi presa por suspeita de participação no caso. Rafaela Costa Silva mantinha um caso com o cunhado, principal suspeito da morte do homem, segundo apontam as investigações policiais.

Rafaela se entregou na Delegacia de Investigações Criminais de Praia Grande (DIG), acompanhada do advogado. Suspeita de participação ativa no crime, ela teria fugido após o ocorrido junto de Mario Vitorino da Silva, cunhado de Igor que segue foragido.

Veja também País Pilotos da Voepass relataram falha no sistema antigelo, revela Cenipa País Professora torna pública denúncia de assédio sexual contra ex-ministro Silvio Almeida

Além dela, a irmã da vítima, Marcelly Peretto, também foi presa pela Polícia Civil de SP. A mulher também é acusada de participação ativa na morte de Igor Peretto e teve mandado de prisão temporária emitido pela justiça de São Paulo.

Fuga e contradições

Conforme a investigação, Rafaela e Mario teriam utilizado um veículo para fugir. O carro foi encontrado na noite da última quinta-feira (5), em Pindamonhagaba, em São Paulo, com supostas marcas de sangue.

Marcelly, irmã do empresário assassinado, se apresentou na delegacia na última segunda-feira (2), quando prestou depoimento. Segundo a polícia, ela teria sido chamada novamente após se contradizer em alguns dos relatos.

A defesa de Marcelly aponta que a motivação do crime foi ciúmes, mas alega que ela não teve participação no caso. "O Mario fez ela acompanhá-lo em uma viagem. Não permitiu que ela saísse no caminho e usasse o celular", disse o advogado dela à TV Globo, Leandro Weissman.

Quem é a viúva de Igor Peretto?

Rafaela é natural de Chã Grande (Pernambuco) e, segundo o vereador de São Vicente e irmão da vítima, Tiago Peretto (União Brasil), ela era vendedora ambulante quando conheceu o empresário Igor Peretto.

Legenda: Rafaela e Igor mantinham relacionamentos há mais de seis anos Foto: reprodução/redes sociais

Relatos de familiares concedidos ao portal g1, a jovem de 26 anos mantinha uma rotina de compras, procedimentos estéticos e viagens. Ela não trabalhava atualmente.

Ela e Igor estavam juntos há aproximadamente seis anos. Já no início tiveram o filho Theo, de 5 anos, mas estavam em aparente crise. O irmão de Igor apontou que Rafaela teria pedido a separação de Igor um dia antes da morte dele.

Morte de Igor Peretto

O empresário Igor Peretto foi encontrado morto, no último sábado (31), no apartamento da irmã, Marcelly Peretto, em Praia Grande, litoral de São Paulo (SP). As investigações da Polícia Civil indicam que o crime aconteceu após o homem descobrir que a esposa estava tendo um caso extraconjugal com o marido da irmã de Marcelly, Mario Vitorino da Silva Neto, que também era sócio dele.

No início da manhã do dia crime, os quatro se reuniram no endereço. Câmeras de segurança flagraram que Marcelly e Rafaela chegaram juntas, por volta das 4h37. A vítima e Mario entraram logo depois, às 5h40. Cerca de 25 minutos depois, o suspeito e Marcelly foram embora. As informações são do g1 e da Record TV.

Em depoimento à Polícia, na segunda-feira (2), Marcelly disse que foi obrigada a deixar o local do crime com o marido e, em seguida, foi abandonada por ele em um posto de gasolina. Apesar de estar no apartamento no momento do assassinato, ela disse que não viu o irmão sendo morto.