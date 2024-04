Casal é encontrado morto dentro do próprio carro ligado e parado em posto de SP

Um casal foi encontrado morto em um carro ligado no último domingo (28). As vítimas, identificadas como Renato Dias De Oliveira, de 33 anos, e Bianca Alves Francisco de Oliveira, de 28, estavam estacionadas em um posto no município de Cajati, a cerca de 230 km da capital paulista. Conforme o g1, as investigações suspeitam de intoxicação por monóxido de carbono.

Os dois eram donos e gerentes do restaurante especializado em massas "MacarroNato", localizado em São Carlos (SP). Além desse emprego, Bianca também era advogada. Segundo o Uol, os dois voltavam de uma viagem feita até a Argentina, pararam no posto por volta de meia-noite e ficaram até as 15h, antes de funcionários acionarem a polícia.

A Polícia Militar detalhou que os dois foram encontrados já sem vida. Apesar de terem tentado fazer contato, não houve resposta do casal e os agentes precisaram quebrar o vidro. Na ocasião, uma equipe médica foi acionada, e nenhuma marca de lesão foi encontrada.

O caso, registrado como morte suspeita, está sendo investigado pela Delegacia de Cajati.

Parceria entre Bianca e Renato

A prima de Bianca, Isabela Francisco dos Santos, de 23 anos, afirmou ao g1 que o casal tinha uma ótima relação. “Fazia tempo que eles estavam juntos. O Renato sempre cuidando da minha prima como uma princesa”, disse Isabela.

Ela acrescentou que Renato era um grande companheiro. “Ele sempre educado, com um sorriso enorme no rosto. Foi um grande marido para minha prima”, finalizou.

Os dois serão velados em uma igreja em São Carlos.

Intoxicação por monóxido de carbono

Encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), os corpos serão examinados para detectar se houve intoxicação.

Nas ocorrências de intoxicação por monóxido de carbono, é possível sentir dor de cabeça, náusea, dor no corpo e confusão mental. Já nos casos graves, pode ser registrado perda da consciência e morte.