Carro de ator Edson Caldas Barboz é encontrado com marcas de tiros e vestígios de sangue

O carro do ator Edson Caldas Barboza, 29 anos, que está desaparecido desde o último dia 2, foi encontrado com marcas de tiros e vestígios de sangue, neste sábado (10), pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). O veículo estava em Queimados, na Baixada Fluminense. As informações são do Splash.

A Polícia Civil informou que "a perícia foi requisitada para o automóvel e demais diligências estão em andamento para localizar o ator e esclarecer o caso". Jennyffer Vieira Paulino, mulher do artista, também falou com o Splash. "O carro foi encontrado, porém, sem indícios de corpo", contou.

O artista de 29 anos, que fez parte do elenco da novela Gênesis, trabalhava no momento como entregador de mercadorias por aplicativo, e foi visto pela última vez quando estava em um bar no bairro Coelho Neto, subúrbio do Rio.

A esposa de Edson chegou, nesta semana, a fazer um apelo nas redes sociais para encontrá-lo, ressaltando que a família estava desesperada. Ela ligou para o celular do companheiro, que foi rastreado pelas autoridades. A última localização foi encontrada em Japeri, a mais de 50 km de local em que ele teria ido fazer uma entrega.

Uma câmera de segurança também registrou a passagem do veículo de Barboza por uma das ruas do município. A família chegou a bater de porta em porta para ter acesso às imagens.

Entenda o caso

O ator Edson Caldas sumiu no dia 2 de fevereiro, quando foi visto pela última vez, entrando em seu carro, um Fiat Doblô branco, na companhia de um homem, não identificado, após deixar um bar em Coelho Neto, na Zona Norte.

A mulher do artista disse, à reportagem de O Dia, que ele é "é um rapaz muito tranquilo, brincalhão, um rapaz que todo mundo gosta e não tinha inimigos".