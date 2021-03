Butantan entrega mais 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde

O Instituto Butantan entregou ao Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (19), 2 milhões de doses da vacina Coronavac, usada contra o coronavírus. Somente nesta semana, foram 7,3 milhões de unidades do imunizante encaminhadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) para serem distribuídas proporcionalmente entre os estados -a semana mais produtiva até o momento.

Desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, a Coronavac é processada e envasada pelo Instituto Butantan através de um acordo entre o governo de São Paulo com a empresa.



Com a entrega das vacinas nesta sexta-feira, o total de unidades da Coronavac repassadas pelo governo de São Paulo ao Ministério da Saúde chega a 24,6 milhões. Os envios começaram em 17 de janeiro.



Segundo o governo de São Paulo, até o fim de abril o Instituto Butantan deve entregar 46 milhões de doses da vacina. Em agosto, o total deve chegar aos 100 milhões contratados pela pasta. Novos lotes do IFA (insumo farmacêutico ativo), a matéria prima para a vacina vinda da China, devem ser entregues até o fim de março ou início de abril, conforme o Butantan.