Fiocruz entrega ao Ministério da Saúde as primeiras doses da vacina de Oxford fabricadas no Brasil

O primeiro lote da vacina contra a Covid-19 fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) começou a ser entregue ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira (17). O imunizante foi desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.

Com total de 500 mil doses, as primeiras unidades feitas no Brasil serão distribuidas pelo ministério para os estados do País.

Mais 580 mil imunizantes serão entregues à pasta na próxima sexta-feira (19). Ao todo, serão destinadas, nesta semana, 1 milhão e 80 mil doses da vacina ao Programa Nacional de Imunização (PNI).

Até o fim de março, a Fiocruz deve enviar mais 2 milhões de unidades do imunizante contra o novo coronavírus ao MS, totalizando 3,8 milhões.

Capacidade de produção

A fundação anunciou, na última sexta-feira (12), o início da operação da segunda linha de produção da vacina na instituição. A ativação da nova unidade vai permitir o aumento da capacidade produtiva do Bio-Manguinhos.

A expectativa da Fiocruz é chegar até o fim deste mês com uma produção de cerca de um milhão de doses da vacina por dia.

Coronavac

O Instituto Butantan enviou ao Ministério da Saúde, também nesta quarta-feira, mais de 2 milhões de doses da vacina CoronaVac. Esse é o segundo maior lote enviado ao Governo Federal — na última segunda (15), a instituição enviou remessa com 3,3 milhões de doses. As informações são do portal G1.

O Butantan entregará ao País o total de 22,7 milhões de doses até o fim do mês. O número de vacinas garantidas pelo governo paulista ao PNI somará 46 milhões no fim de abril.

Avanço da vacinação no Ceará

