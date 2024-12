Buscas em acidente aéreo em Gramado são finalizadas; dez pessoas morreram

A operação de buscas do acidente aéreo em Gramado (RS), chegou ao fim nesta segunda-feira (23) com a colaboração de bombeiros, policiais civis e peritos após a coleta de destroços do avião. A aeronave caiu no centro da cidade no domingo (22) e deixou 10 pessoas de uma mesma família mortas e outas 17 feridas.

Os corpos são do empresário e piloto Luiz Cláudio Galeazzi e de nove familiares dele. Duas pessoas que ficaram feridas ao serem atingidas no solo estão internadas em estado grave na capital Porto Alegre, devido às queimaduras.

A queda foi registrada na avenida das Hortensias, uma das mais movimentadas de Gramado. Até o momento, as causas do acidente ainda não foram reveladas.

O que se sabe sobre a queda do avião em Gramado

Além dos detalhes sobre a morte dos passageiros e do piloto da aeronave, sabe-se também que a aeronave acabou atingindo uma loja de móveis vazia no momento da queda. Nesse momento, os destroços acabaram causando graves danos em uma pousada próxima.

Dezessete pessoas que estavam em solo foram levadas ao hospital. Duas delas estão em estado grave após sofrerem grandes queimaduras e inalarem bastante fumaça. Segundo informações da imprensa local, a maioria dos feridos estava na pousada.

O empresário que pilotava a aeronave foi identificado como Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos. O acidente foi registrado por volta das 9h15, alguns minutos após a partida do município de Canela com destino a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo.

As informações são de que Luiz Cláudio viajava com a mulher, três filhas, a irmã, o cunhado a sogra e duas crianças. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apontou que o bimotor estava no registrado no nome de Luiz Cláudio.

Segundo as autoridades, o avião de pequeno porte saiu do aeroporto de Canela (RS) com destino a Jundiaí (SP) e despencou logo após a decolagem, atingindo a estrutura de um prédio em obras, um hotel e caindo sobre uma loja de móveis.