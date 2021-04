Brasil ultrapassa 350 mil mortes por Covid-19; Ceará chega a 15.427 óbitos

Com 2.616 novos óbitos nas últimas 24h, o Brasil ultrapassou, neste sábado (10), as 350 mil mortes por Covid-19. Boletim do Ministério da Saúde (MS) aponta 351.334 vítimas da pandemia.

O número de casos chegou a 13.445.006, com 71.832 novas confirmações anotadas no último dia. O número de recuperados é 11.838.564.

No Ceará, conforme a plataforma IntegraSUS, são 15.427 mortes pela doença. Seis óbitos ocorreram nas últimas 24 horas.

O território cearense tem 584.619 casos da doença confirmados. Um total de 406.036 pacientes se recuperaram do novo coronavírus.

Fortaleza soma a maior quantidade de casos confirmados, com 179.148 registros. É na Capital do estado onde também se tem mais óbitos: 6.673.