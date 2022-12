Brasil recebe primeiro lote de vacinas bivalentes contra a Covid-19

O Brasil recebeu nesta sexta-feira (9) o primeiro lote de doses de vacinas bivalentes contra Covid-19. As 1,4 bilhão de doses são de fabricação da Pfizer e protegem contra a variante Ômicron original e a variante BA1.

O Ministério da Saúde (MS) informou em nota que o contrato prevê a entrega de todas as vacinas disponíveis, com as atualizações, e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para identificação, os frascos das vacinas bivalentes possuem tampa na cor cinza, cada um com seis doses.

Controle de qualidade

Agora, as doses passarão por avaliação e análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. As orientações sobre a distribuição, a aplicação das vacinas e o público-alvo serão divulgadas pelo MS em nota técnica, nos próximos dias.

“Mesmo diante da chegada dos novos lotes de vacinas, é importante reforçar que as doses disponíveis neste momento nas salas de vacinação de todo Brasil são eficazes contra a doença e protegem contra casos graves e óbitos. Os brasileiros devem procurar os postos de vacinação mesmo após o prazo para a dose de reforço”, alertou o Ministério da Saúde.

Desde o começo da campanha contra a Covid-19, mais de 568 milhões de doses foram entregues a todos os 26 e Distrito Federal. Desse total, 247,4 milhões são da Pfizer.