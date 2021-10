Brasil recebe mais de 1,3 milhão de doses de vacina da Pfizer

Mais de 1,3 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 chegaram ao Brasil, na manhã deste domingo (17), segundo o Ministério da Saúde. O desembarque aconteceu no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Este é o terceiro lote de vacinas da fabricante que chega a solo brasileiro desde sexta-feira (15). Ainda na sexta, cerca de 3,2 milhões de doses chegaram para dar mais celeridade à campanha nacional de imunização para enfrentamento da pandemia. No sábado (16), mais 4,5 milhões de doses da Pfizer desembarcaram no País.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou cerca de 3,6 milhões de doses do imunizante da Astrazeneca, nesta sexta.

O Brasil já ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas com ciclo vacinal completo. Das mais de 310,4 milhões de doses distribuídas pelo MS aos estados e ao Distrito Federal, 94,2 milhões são da Pfizer.

Dose de reforço

A vacina da Pfizer vem sendo aplicada como dose de reforço no País. Para receber o reforço, é obrigatório respeitar intervalo de seis meses após aplicação da última dose do esquema básico – com uma (Janssen) ou duas doses (demais imunizantes).

Estão aptos a receber mais uma dose os idosos institucionalizados a partir de 60 anos, pessoas idosas em geral a partir de 70 anos e profissionais de saúde. Quem tem elevada imunossupressão também precisa receber a vacina adicional.

Neste domingo, em Fortaleza, a Prefeitura está realizando repescagem da dose de reforço para profissionais da saúde que faltaram ao agendamento. Até as 17 horas, eles poderão comparecer ao Centro de Eventos, Iguatemi ou RioMar Fortaleza, levando os documentos pessoais, cartão de vacinação e a comprovação do agendamento anterior.