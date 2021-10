Brasil chega a 100 milhões de pessoas completamente vacinadas contra a Covid-19

O Brasil chegou a mais de 100 milhões de pessoas completamente vacinadas contra a Covid-19 nesta quarta-feira (13). De acordo com o Ministério da Saúde, o número corresponde a 62,5% do público-alvo imunizados com as duas doses ou com a dose única do imunobiológico.

A pasta acredita que a quantidade aumentará até o fim de outubro, pois chegarão mais 51,5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19.

Devem ser entregues 15,3 milhões da AstraZeneca e 36,1 milhões da Pfizer. As doses correspondem a novos contratos, além dos 100 milhões entregues por ambos os laboratórios. Segundo a instituição, o Instituto Butantan também já finalizou as entregas em setembro.

"Caminhamos muito desde o início da Campanha de Vacinação, mas precisamos avançar ainda mais. Por isso, convido a todos os brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina que volte ao posto de vacinação para completar o esquema vacinal. Só vacinados venceremos o vírus e voltaremos ao nosso normal", declarou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Dados

Até o momento, o Governo Federal enviou aos estados e o Distrito Federal mais de 301 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19.

O Brasil atingiu 93,7% do público-alvo vacinados com a primeira dose nesta quarta-feira (13). Mais de 2,4 milhões receberam a dose de reforço, conforme o Ministério da Saúde.