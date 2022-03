Brasil já recebeu quase 900 ucranianos desde a invasão russa, diz Polícia Federal

Dados divulgados pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (18), apontam que o Brasil já recebeu 894 ucranianos desde o início de guerra do país com a Rússia, no dia 24 de fevereiro. Ainda segundo o órgão, há 21 pedidos para visto temporário, cinco solicitações para residente e dois pedidos para visto provisório.

>> Guerra Rússia e Ucrânia hoje, sexta-feira (18); acompanhe as últimas notícias em tempo real

O Brasil terá uma portaria para garantir o acesso de ucranianos ao passaporte humanitário brasileiro, afirmou o presidente da República, Jair Bolsonaro, no fim do mês passado. A medida vai regulamentar a entrada dos cidadãos ucranianos.

Mais de três milhões de refugiados

Mais de três milhões de pessoas são refugiadas da Ucrânia e conseguiram fugir para outros países, segundo a Agência da ONU para Refugiados (Acnur). No total, 13 milhões de pessoas no país têm sido afetadas nas áreas mais atingidas pela guerra.

A Acnur tem prestado apoio aos centros de recepção para deslocados e entregado itens essenciais na Ucrânia e nas fronteiras, como alimentos, materiais de higiene e assistência em dinheiro. De acordo com a agência, especialistas também fazem trabalho para proteção de abuso e exploração sexual na Polônia, Moldávia, Hungria e Romênia.

