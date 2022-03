Fifa aplica regra permitindo transferência de jogadores ucranianos fora da janela

A Fifa anunciou oficialmente nesta quarta-feira, a adoção de novas regras que permitem a saída de jogadores ucranianos rumo a clubes estrangeiros, mesmo fora do período da janela internacional de transferências.



O avanços dos conflitos entre Ucrânia e Rússia já havia levado a entidade máxima do futebol a permitir que jogadores estrangeiros deixassem seus clubes na Rússia e na Ucrânia, após suspensão imediata de seus contratos até 30 de junho.



Livres

Essa nova regra possibilita que esses jogadores, livres no mercado, negociem suas transferências para clubes estrangeiros. Entretanto, cada equipe só poderá assinar com no máximo dois novos atletas.



Para que os jogadores possam usufruir dessa medida, ainda será necessário que consigam a autorização, de forma legal, a deixar a Ucrânia pelo controle de fronteira do país.



A Fifa também afirmou ao final do comunicado que continuará a "monitorar de perto a situação na Ucrânia para garantir que a estrutura regulatória reflita qualquer desenvolvimento".

