Barco com influenciadores encalha e bombeiros resgatam tripulantes em Brasília

Um barco encalhou durante a realização de uma festa, na noite desse domingo (10), no Lago Paranoá, em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 100 pessoas, entre elas influenciadores digitais, estavam na embarcação e foram resgatadas sem ferimentos.

O evento Influencers a Bordo contava com a presença de diversas celebridades, entre elas o ex-namorado da cantora Maddona, o DJ Jesus Luz, além da ex-participante da edição 17 do Big Brother Brasil, Elis Nair.

O resgate foi acionado por volta das 20h, após começar a chover na Capital. Conforme informações dos bombeiros, o barco encalhou a cerca de 15 metros da margem do lago.

Tripulantes em pânico

O proprietário da embarcação, o empresário João Santo, relatou, ao portal G1, que, após o início da chuva, os tripulantes se desesperaram e correram para o mesmo lado, momento em que começou a entrar água na embarcação.

Nas redes sociais, Jesus Luz relatou que alguns passageiros ficaram em pânico com a situação, principalmente as pessoas que não sabiam nadar. A ex-BBB Elis Nair disse nem todos estavam com coletes salva-vidas.

“A gente tá solicitando um apoio, porque tem algumas pessoas que estão sem colete. Algumas ainda não conseguiram nem resgate. Não sei como a gente vai fazer porque a lancha não comporta todo mundo que estava no barco”, disse.

Segundo o empresário, estavam disponíveis coletes salva-vidas para todos presentes. João Santo disse ainda que o evento foi fechado e tinha autorização e documentação para ocorrer.