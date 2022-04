Traficante 'Gatinha da Cracolândia' passará por nova audiência nesta segunda-feira (11)

A traficante Lorraine Cutier Bauer Romeiro, conhecida como "Gatinha da Cracolândia", será submetida a uma nova audiência nesta segunda-feira (11), em São Paulo, no processo que a investiga por tráfico de drogas.

Ela está presa desde o dia 30 de junho de 2021, quando foi flagrada escondendo drogas nas roupas íntimas na Praça Princesa Isabel, na Cracolândia.

A também influenciadora digital teve a prisão em flagrante convertida para domiciliar por ter uma filha de nove meses, mas ainda continua respondendo ao crime.

Lorraine também responde a outro processo por organização criminosa com outros 22 acusados. A Polícia Civil filmou o grupo em tendas na Cracolândia.

Na ocasião, a traficante e o namorado, André Luís Santos Almeida, o "China", aparecem nas imagens comercializando entorpecentes. Eles foram presos no dia 22 de julho do ano passado.

O casal foi acusado de guardar crack, maconha, ecstasy e lança-perfume na casa onde residiam em Barueri. Lorraine e André também armazenar drogas em um hotel na Rua Helvétia, na Cracolândia.

Lucro

Segundo as investigações, a "Gatinha da Cracolândia" lucrava, em média, R$ 6 mil por dia com tráfico de drogas na região central de São Paulo.

Lorraine pegava um quilograma de drogas por R$ 21 mil e o vendia por até R$ 35 mil. A mulher era uma das chefes do tráfico na Cracolândia, e usaria roupas escuras e chapéu ou capuz para não chamar atenção no local.

Nas redes sociais, ela tinha uma vida de luxo, e chegou a ganhar mais de 20 mil seguidores no Instagram após a prisão. O irmão dela, Lorruam Bauer, afirmou que ela se envolveu com "pessoas erradas", mas negou que as viagens publicadas fossem bancadas com dinheiro do tráfico.